Atelier numérique – La voix et l’écoute au travers du média radiophonique Bidart, samedi 13 avril 2024.

Atelier numérique – La voix et l’écoute au travers du média radiophonique Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 15:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

avec Aline de Saint Aubert, productrice radio

Un atelier ludique pour découvrir le média radiophonique.

Au travers de jeux et d’expérimentations autour du son, les enfants développent leur écoute, appréhendent différents formats radiophoniques et expérimentent la prise de son et la parole au micro. Un atelier pour développer son imaginaire et sa curiosité,… et son envie d’écouter la radio !

Public enfant entre 7 et 11 ans – Réservation sur le site de la bibliothèque Toki Toki

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



