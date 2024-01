Atelier parents-enfants – Réflexiologie parents-enfants Bidart, mercredi 10 avril 2024.

Atelier parents-enfants – Réflexiologie parents-enfants Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:30:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

Animés par Séverine Grard, Réflexologue.

Projet en collaboration avec la créatrice de planches pédagogiques LouRéflexologie.

Les Ateliers avec support planche ont pour but d’améliorer votre quotidien mais aussi d’apporter bien-être à votre enfant.

Ils vous permettront de gérer les petits tracas du nourrisson et de l’enfant comme la constipation, le reflux gastrique, les douleurs dentaires, les fièvres, et bien d’autres symptômes… En effet, certains gestes de la réflexologie peuvent vous aider à diminuer les symptômes et à compléter un traitement médicamenteux. C’est aussi un moment de partage, de douceur et de bien-être que vous aurez avec votre enfant et qui lui permettra aussi de se sentir en sécurité avec vous. Ces ateliers ne se substituent pas à la médecine traditionnelle, il est impératif de consulter son médecin afin d’avoir le bon diagnostic.

de 4 à 10 ans –

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



