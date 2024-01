Conte La goutte de pluie Bidart, mardi 9 avril 2024.

Conte La goutte de pluie Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 18:00:00

fin : 2024-04-09 19:00:00

Conte de et avec Sylvaine Terpereau

«Un bel oiseau s’est posé sur mon épaule et m’a chuchoté à l’oreille des histoires merveilleuses… Voulez-vous les entendre?»

Sylvaine propose des contes et légendes de divers horizons pour petites et grandes oreilles, autour des différences physiques, de l’acceptation de soi et du respect des autres.

Contes merveilleux, drôles ou de sagesse, installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par la musique des mots pour entreprendre un fabuleux voyage au coeur de l’imaginaire.

Un moment de joie et d’émerveillement à partager !

Dès 5 ans – 45 minutes

Réservation sur le site Toki Toki

.

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



L’événement Conte La goutte de pluie Bidart a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Bidart