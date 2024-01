Conférence Corps bléssé la sophrologie caycédienne au services des femmes ayant subi des violences conjugales Bidart, jeudi 4 avril 2024.

Conférence Corps bléssé la sophrologie caycédienne au services des femmes ayant subi des violences conjugales Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 19:00:00

fin : 2024-04-04 20:30:00

conférence proposée par Eva Durisova, sophrologue et professeur de yoga

La sophrologie est une méthode psycho-corporelle dont l’objectif est d’aider à renforcer les attitudes et valeurs positives au quotidien, ainsi que de développer les capacités de gestion active du stress et des émotions négatives.

Les victimes de violences conjugales sont impactées directement dans leur corps. Les techniques utilisées par la sophrologie vont venir apaiser ce corps et remplacer, progressivement, les expériences négatives par des expériences positives. Progressivement, la sophrologie viendra renforcer la confiance en soi et en ses capacités et permettra à la personne, au fur et à mesure des entraînements, de sortir du cercle vicieux de la manipulation et de la violence et d’orienter son regard vers un futur plus positif et plus serein.

À l’issue de cette conférence, elle vous proposera une séance.

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



