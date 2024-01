Le Tokilab de Franck Bidart, mercredi 3 avril 2024.

Le Tokilab de Franck Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 15:00:00

fin : 2024-04-03 17:00:00

Grâce aux pouvoirs de l’animation et du stopmotion, il est possible de faire

faire à notre corps tout un tas de choses incroyables ! Vous ne nous croyez pas ?

Venez participer à cet atelier et vous verrez…

Dès 7 ans – Reservation sur Toki Toki

.

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



L’événement Le Tokilab de Franck Bidart a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Bidart