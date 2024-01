Atelier musical – Le corps comme instrument de musique Bidart, mercredi 3 avril 2024.

Atelier musical – Le corps comme instrument de musique Bidart Pyrénées-Atlantiques



Début : 2024-04-03 10:00:00

fin : 2024-04-03 11:00:00

par Péronelle Cenci du Petit Atelier

Viens à l’atelier de percussions corporelles avec Péronelle !

On découvre le petit alphabet sonore du corps. Tape des pieds, frappe des

mains et claque des doigts deux fois… Un rythme se forme en répétant des combinations de sons. Est-ce qu’on arrive à chanter en même temps ? Atelier proposé par Péronelle Cenci, professeur de chant et d’éveil musical

à l’association Le Petit Atelier de Bidart.

2 séances sont prévues au total. Prochaine séance mercredi 10 avril,

même heure !

Si vous n’avez pas pu participer à la première séance, pas

d’inquiétude, vous pouvez venir à la seconde sans problème !

Dès 4 ans – Public parents-enfants

Réservation sur le site Toki Toki

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



