L’heure Locale de Martine Bidart, samedi 23 mars 2024.

L’heure Locale de Martine Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 11:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

L’art au service de l’expression corporelle basque

Fin 19e et début 20e, le Pays Basque est à la mode chez ses visiteurs. Des artistes peignent ou sculptent ses traditions pêche, danse, pelote à main nue ou chistera. D’où de beaux tableaux évocateurs.

Plus tard, une clientèle plus modeste voudra rapporter de ses vacances

des poupées dansantes et des objets typiques balles, vaisselle illustrée, objets décoratifs. Nous pourrons les découvrir dans certains ouvrages.

Une fois tous les quatre mois, au rythme de notre programmation, Martine proposera une heure de partages autour du fonds local de livres de Toki-Toki pour découvrir le passé et les souvenirs, parfois curieux, de notre ville et du Pays basque auquel il appartient.

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine tokitoki@bidart.fr



L'événement L'heure Locale de Martine Bidart a été mis à jour le 2024-01-17