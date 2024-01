PHOTOGRAPHIES AQUATIQUES Bidart, samedi 16 mars 2024.

PHOTOGRAPHIES AQUATIQUES Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-30

Présentation de l’exposition de et par Margaux Caillier suivie d’un

vernissage.

Nageuse synchronisée de haut niveau et passionnée de photographie depuis son enfance, Margaux Caillier a su allier ses deux passions. « Pour moi, la photographie est l’art de voir le monde autrement. L’infinie possibilité de créer encore et encore de nouvelles images, de nouveaux univers.

Sous l’eau tout est différent, l’apesanteur, mais aussi les couleurs, les sons, les vibrations et les énergies. L’expérience photo aquatique est totalement unique. Elle est aussi exploratoire et c’est ce que j’aime. Car dans l’eau on ne peut pas tout prévoir comme sur terre. Il faut composer avec l’élément et se servir de lui comme source de création. Dans le cadre des séances photo de grossesse, je trouve une profonde signification dans la fusion du miracle de la vie avec l’élément liquide. »

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



