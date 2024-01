Histoires, comptines, bricolage et Cie Toki-Toki Bidart, mercredi 13 mars 2024.

Histoires, comptines, bricolage et Cie Toki-Toki Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 15:30:00

fin : 2024-03-13 16:45:00

avec Fany comptines et Cie

Chouette, je grandis !

Simon est content, c’est lui le plus

grand ! On fait la taille ? Chouette, j’ai

encore grandi… La séance sera suivie de

l’activité manuelle : Petit lapin deviendra

grand.

Dès 4 ans

Toki-Toki 1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



L’événement Histoires, comptines, bricolage et Cie Bidart a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Bidart