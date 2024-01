Du Clic au Déclic avec Franck Bidart, vendredi 8 mars 2024.

Du Clic au Déclic avec Franck Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 15:00:00

fin : 2024-03-08 17:00:00

Sécurité et protection sur internet Phishing, virus etc. Les sollicitations

malveillantes sur internet sont légion. Venez participer à cet atelier pour vous prémunir et surfer sereinement sur internet.

Réservation sur le site de la bibliothèque Toki-Toki

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



L’événement Du Clic au Déclic avec Franck Bidart a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Bidart