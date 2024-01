Le TokiLab De Franck Bidart, mercredi 28 février 2024.

Le TokiLab De Franck Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

Robots

Et si les robots n’étaient pas que des corps inertes, sans âme ? Et s’ils étaient

capables, comme nous, de se déplacer, de transporter des objets et même de ressentir des choses ? Venez découvrir cela lors de notre atelier

Robots

Et si les robots n’étaient pas que des corps inertes, sans âme ? Et s’ils étaient

capables, comme nous, de se déplacer, de transporter des objets et même de ressentir des choses ? Venez découvrir cela lors de notre atelier

.

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



L’événement Le TokiLab De Franck Bidart a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Bidart