Bidart en Rêve : Le cirque des étoiles Toki-Toki Bidart, samedi 3 février 2024.

Bidart en Rêve : Le cirque des étoiles Toki-Toki Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 11:30:00

fin : 2024-02-03 12:05:00

COMPAGNIE COMME UNE ETINCELLE

Ciné spectacle jeune public

A partir de 3 ans Durée : 35 minutes Toki Toki

Gratuit dans les limites des places disponibles. Réservation vivement conseillée au 09 51 29 81 22 ou sur www.toki-toki.fr.

Ici le cirque est au cœur d’une histoire où le spectacle vivant rencontre le cinéma d’animation avec humour et tendresse ! Magicien, clowns, fil de fériste, acrobates ou homme canon… Les personnages prennent vie en ombre et en lumière, sous le chapiteau du cirque des étoiles. Un comédien, Monsieur Loyal, rêveur et solitaire, devient passeur entre le réel et l’imaginaire. Sa rencontre avec ces artistes de papier au caractère bien trempé, fera t’elle basculer son histoire ? Une pure merveille !

Toki-Toki 1 rue des écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



L’événement Bidart en Rêve : Le cirque des étoiles Bidart a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Bidart