Le journal d’un corps, Daniel Pennac Bidart, samedi 20 janvier 2024.

Le journal d’un corps, Daniel Pennac Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20 21:00:00

Marathon Lecture par la Cie Les Chimères

Un homme tient pendant toute sa vie, de 13 à 87 ans, le journal de son corps. Il y consigne ses réactions, ses transformations, ses gloires et ses maux, comme autant de révélateurs des événements qui jalonnent sa vie, dans un rapport factuel et organique. À la manière de ce Journal qui égrène en feuilleton quotidien (haut en couleurs!) les aventures et mésaventures d’un corps, la lecture théâtralisée de ce livre se déroulera au rythme d’un marathon littéraire, ponctué de pauses conviviales et gourmandes pour que le « corps » du spectateur puisse souffler, se désaltérer et faire le plein de glucides, pour reprendre encore mieux le chemin de ce récit drôle, poignant, un brin hypocondriaque durant lequel le personnage se met à nu et le spectateur l’accompagne, pas à pas, au fil de sa vie.

Dès 15 ans – Durée 6h avec pauses gourmandes

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



