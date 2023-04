Halloween : Nuits d’effrois au château de Bidache Parc et château, 31 octobre 2023, Bidache.

A 20h et à 21h, visite nocturne contée par Marc Lafaurie « diffuseur d’émoi » sur la tragique histoire de Louise de Roquelaure, avec les figurants déguisés de l’association Mosaïque. Première épouse d’Antoine II comte de Guiche et souverain de Bidache, Louise de Roquelaure décèdera dans d’étranges circonstances le 09 novembre 1610. La légende raconte que depuis, tous les ans, son fantôme revient au château vivre ses derniers jours et réclamer justice…. A partir de 12 ans, réservation conseillée, nombre de personnes limité. Maintenu en cas de pluie, prévoir tenue adaptée. Une boisson chaude sera offerte sur place..

2023-10-31 à ; fin : 2023-10-31 . .

Parc et château

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At 8pm and 9pm, night visit told by Marc Lafaurie « diffuser of emotion » on the tragic history of Louise de Roquelaure, with the disguised figurants of the association Mosaïque. First wife of Antoine II count of Guiche and sovereign of Bidache, Louise de Roquelaure died in strange circumstances on November 09th 1610. Legend has it that every year since, her ghost returns to the castle to live out her last days and demand justice…. From 12 years old, reservation recommended, limited number of people. Maintained in case of rain, please bring appropriate clothing. A hot drink will be offered on site.

A las 20:00 y 21:00 h, visita nocturna narrada por Marc Lafaurie « difusor de emociones » sobre la trágica historia de Louise de Roquelaure, con los figurantes disfrazados de la asociación Mosaico. Primera esposa de Antoine II conde de Guiche y soberano de Bidache, Louise de Roquelaure murió en extrañas circunstancias el 9 de noviembre de 1610. Cuenta la leyenda que, desde entonces, cada año su fantasma regresa al castillo para vivir sus últimos días y exigir justicia…. A partir de 12 años, se recomienda reservar, número limitado de personas. En caso de lluvia, se ruega llevar ropa adecuada. Se ofrecerá una bebida caliente in situ.

Um 20 Uhr und um 21 Uhr findet eine von Marc Lafaurie « diffuseur d’émoi » erzählte Nachtführung über die tragische Geschichte von Louise de Roquelaure statt, mit verkleideten Statisten des Vereins Mosaïque. Louise de Roquelaure, die erste Frau von Antoine II, Graf von Guiche und Herrscher von Bidache, starb am 9. November 1610 unter seltsamen Umständen. Der Legende nach kehrt ihr Geist seitdem jedes Jahr ins Schloss zurück, um seine letzten Tage zu verbringen und Gerechtigkeit zu fordern….. Ab 12 Jahren, Reservierung empfohlen, begrenzte Anzahl an Personen. Wird bei Regen fortgesetzt, bitte geeignete Kleidung mitbringen. Ein warmes Getränk wird vor Ort angeboten.

Mise à jour le 2023-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque