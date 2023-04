Spectacle historique « Bidache le passé recomposé » Bourg et esplanade du château, 30 juillet 2023, Bidache.

17h, visite commentée du village en compagnie d’un garde gramontois.

18h, animation « rejoignez la garde de Jeanne d’Albret avec Les Echarpes Blanches » : essais aux armes du 16ème siècle, duels d’escrime et au bâton, maniement d’épées pour les enfants et participation du public.

Possibilité de restauration sur place.

19h30 (arrivée à 19h15 pour début à 19h30), spectacle historique avec plus de 390 costumes et plus de 80 bénévoles.

22h, final pyrotechnique.

Personnes en situation d’handicap, nous contacter..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 . EUR.

Bourg et esplanade du château

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



17h, commented visit of the village with a gramontois guard.

18h, animation « join the guard of Jeanne d’Albret with Les Echarpes Blanches »: tests with the weapons of the 16th century, duels of fencing and stick, handling of swords for the children and participation of the public.

Possibility of catering on site.

7:30 pm (arrival at 7:15 pm to start at 7:30 pm), historical show with more than 390 costumes and more than 80 volunteers.

10pm, pyrotechnic finale.

People with disabilities, please contact us.

17 h, visita guiada del pueblo en compañía de un guardia de Gramont.

18.00 h, animación « Únete a la guardia de Jeanne d’Albret con Les Echarpes Blanches »: pruebas con armas del siglo XVI, duelos de esgrima y bastón, manejo de espadas para los niños y participación del público.

Catering disponible in situ.

19.30 h (llegada a las 19.15 h para empezar a las 19.30 h), espectáculo histórico con más de 390 trajes y más de 80 voluntarios.

22.00 h, final pirotécnico.

Para las personas discapacitadas, póngase en contacto con nosotros.

17 Uhr, kommentierte Besichtigung des Dorfes in Begleitung eines Wachmanns aus Gramont.

18 Uhr, Animation « Schließen Sie sich der Garde von Jeanne d’Albret mit Les Echarpes Blanches an »: Versuche mit Waffen aus dem 16. Jahrhundert, Fecht- und Stockduelle, Umgang mit Schwertern für Kinder und Teilnahme des Publikums.

Möglichkeit, vor Ort zu essen.

19:30 Uhr (Ankunft um 19:15 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr), historisches Spektakel mit über 390 Kostümen und über 80 freiwilligen Helfern.

22.00 Uhr, pyrotechnisches Finale.

Personen mit Behinderungen, bitte kontaktieren Sie uns.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque