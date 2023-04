Rassemblement des voitures anciennes Place du Fronton, 1 mai 2023, Bidache.

A partir de 10h, accueil et exposition des véhicules.

A partir de 14h15, départ des véhicules vers La Barre à Anglet..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 13:00:00. EUR.

Place du Fronton Rue des Jardins

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 10 am, reception and exhibition of the vehicles.

From 2:15 pm, departure of the vehicles to La Barre in Anglet.

A partir de las 10 h, recepción y exposición de los vehículos.

A partir de las 14.15 h, salida de los vehículos hacia La Barre en Anglet.

Ab 10 Uhr, Empfang und Ausstellung der Fahrzeuge.

Ab 14:15 Uhr, Abfahrt der Fahrzeuge nach La Barre in Anglet.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Pays Basque