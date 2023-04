Promenons-nous dans les bois de Mixe Bois de Mixe, 25 avril 2023, Bidache.

De 10h à 12h, en compagnie de l’animateur de la Fédération des chasseurs, venez découvrir le Bois de Mixe et sa grande variété d’essences d’arbres. Cette forêt remarquable de plus de 650 hectares abrite une faune très diversifiée qu’il est difficile de voir. Au cours d’une balade vous apprendrez à relever les indices de présence de la faune et à déterminer qui en est l’auteur. Nombre de place limité à 20.

Sur inscriptions au 06 33 80 58 06 ou à ltillard@chasseurdefrance.com..

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . EUR.

Bois de Mixe Route du Bois de Mixe

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From 10am to 12pm, in the company of the Federation of hunters, come and discover the Mixe Wood and its great variety of tree species. This remarkable forest of more than 650 hectares shelters a very diversified fauna which it is difficult to see. During a walk, you will learn how to identify the signs of fauna and to determine who is responsible for them. Number of participants limited to 20.

On registration at 06 33 80 58 06 or at ltillard@chasseurdefrance.com.

De 10 a 12 h, en compañía de la Federación de cazadores, venga a descubrir el Bosque Mixe y su gran variedad de especies arbóreas. Este notable bosque de más de 650 hectáreas alberga una fauna muy diversa y difícil de ver. Durante un paseo, aprenderá a identificar los signos de la fauna y a determinar quién es el responsable de ellos. Número de participantes limitado a 20.

Inscríbase en el 06 33 80 58 06 o en ltillard@chasseurdefrance.com.

Von 10 bis 12 Uhr können Sie in Begleitung eines Betreuers des Jagdverbands den Bois de Mixe mit seiner großen Vielfalt an Baumarten entdecken. Dieser bemerkenswerte Wald mit einer Fläche von über 650 Hektar beherbergt eine sehr vielfältige Fauna, die man nur schwer zu Gesicht bekommt. Bei einem Spaziergang lernen Sie, wie Sie die Hinweise auf die Anwesenheit der Tiere erkennen und wer sie verursacht hat. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt.

Anmeldung erforderlich unter 06 33 80 58 06 oder ltillard@chasseurdefrance.com.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office de Tourisme Pays Basque