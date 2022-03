Bicycode : marquer son vélo contre le vol avec Vélo-Cité Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Bicycode : marquer son vélo contre le vol avec Vélo-Cité

le vendredi 15 avril à Maison écocitoyenne

**Bien préciser le créneau horaire d’1/4 h souhaité lors de l’inscription** **1 seule demande par personne** **Apporter sa pièce d’identité(obligatoire) et la facture du vélo (facultatif)**

Gratuit sur inscription

Pour faciliter la restitution de votre vélo en cas de vol, venez graver sur son cadre un numéro unique et standardisé, référencé dans un fichier national accessible en ligne : bicycode.org Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T14:15:00;2022-04-15T14:15:00 2022-04-15T14:30:00;2022-04-15T14:30:00 2022-04-15T14:45:00;2022-04-15T14:45:00 2022-04-15T15:00:00;2022-04-15T15:00:00 2022-04-15T15:15:00;2022-04-15T15:15:00 2022-04-15T15:30:00;2022-04-15T15:30:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-15T16:00:00 2022-04-15T16:15:00;2022-04-15T16:15:00 2022-04-15T16:30:00

