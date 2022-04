Bicyclimat La Halle Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Bicyclimat est un projet environnemental développé par six étudiants de l’**École Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB)** visant à sensibiliser sur le réchauffement climatique. De l’ENIB de Brest à Saint-Malo, en passant par Landivisiau, Lannion, Guingamp et Erquy … à vélo ! Ils seront à Erquy vendredi 15 avril à 14h00, sous la Halle, pour une présentation de la Fresque du Climat

Accès libre et gratuit

