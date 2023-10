Atelier d’auto-réparation de vélo BicyclAide Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine Atelier d’auto-réparation de vélo BicyclAide Courbevoie, 21 octobre 2023, Courbevoie. Atelier d’auto-réparation de vélo Samedi 21 octobre, 10h00, 14h00 BicyclAide L’équipe de BicyclAide propose un atelier d’auto-réparation le samedi 21 octobre !

Réparation de votre vélo en autonomie accompagné·e par un·e mécanicien·ne professionnel·le.

Réservation conseillée. Deux pieds d’atelier sont disponibles en simultané sur des créneaux d’une heure environ.

Participation gratuite. Pièces neuves au prix de vente, pièces d'occasion à prix libre. BicyclAide 43 rue Victor Hugo 92400 Courbevoie

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

