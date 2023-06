Initiations BMX Féminin – 100% Gratuit Biclub Chapellois, rue de vassoudun, La Chapelle Saint Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin, 7 juin 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin.

Initiations BMX Féminin – 100% Gratuit 7 – 28 juin, les mercredis Biclub Chapellois, rue de vassoudun, La Chapelle Saint Mesmin GRATUIT SANS INSCRIPTION

Le Biclub Chapellois s’est engagé depuis plusieurs années dans le développement du sport féminin : cadres techniques féminines, entrainements 100% féminins, stages féminins, initiations 100% féminines etc.

Tous les mercredis du mois de juin de 19h00 à 20h00, le club et les cadres techniques vous proposent de découvrir le BMX !

Pas d’inscription, vous pouvez venir au club spontanément et intégrer le groupe d’initiées.

L’iniation est proposée pour tous les ages : enfants, jeunes et adultes, les exercices seront adaptés au niveau de chacune.

Le club pretera le vélo et le casque, pour pratiquer il faudra simpement être équipé d’un pantalon long, de chaussures fermées et de manches longues.

Tous les renseignements ici :

biclub@orange.fr

02 38 70 55 85

biclubchapellois.fr

Biclub Chapellois, rue de vassoudun, La Chapelle Saint Mesmin Rue de Vassoudun, La Chapelle Saint Mesmin 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « biclub@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:biclub@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T19:00:00+02:00 – 2023-06-07T20:00:00+02:00

2023-06-28T19:00:00+02:00 – 2023-06-28T20:00:00+02:00

BMX SPORT