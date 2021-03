Herrlisheim Herrlisheim 67850, Herrlisheim Biclou et chocolat pour le climat Herrlisheim Catégories d’évènement: 67850

Herrlisheim 67850 Herrlisheim EUR La jeune association RIED’ ENVOL souhaite inscrire son premier évènement en participant au projet transfrontalier « Challenge-Climat-PAMINA » sur les thématiques de la mobilité douce et du respect de l’environnement dans l’assiette. Elle propose une animation BICLOU & CHOCOLAT le vendredi 2 avril 2021 au gymnase de Herrlisheim.

BICLOU : sortez vos bicyclettes et vieux vélos pour faire un tour à la découverte des espaces naturels de votre commune !

CHOCOLAT : découvrez un atelier de confection de pâte à tartiner. Dans le contexte des mesures sanitaires, des animateurs vous montreront que l’on peut conjuguer gourmandise et respect de l’environnement en évitant tout produit animalier et en choisissant des matières issues de circuits courts. Pour une organisation conforme aux préconisations sanitaires :

– Port du masque obligatoire.

– Réservation préalable sur www.billetweb.fr/Biclou-chocolat ou inscription à la permanence du samedi 27 mars de 10h à 12h30 au centre socio-culturel (tél. : 03.88.59.77.19)

