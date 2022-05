Biches Festival #7 – Dimanche – Ferme de Rai

Nouveau lieu, même ambiance : 3 jours de concerts au cœur de la campagne normande. Le Biches reste à taille humaine avec ses deux scènes, mais dans un tout nouveau lieu organisé comme un hameau pour plus de chill. Bienvenue à la ferme ! Dimanche 12 juin : LULU VAN TRAPP, MIEL DE MONTAGNE, NINA, NOVEMBER ULTRA, QUASI QUI, ROMANE, YUKSEK Programmation complète sur : https://biches-festival.fr/prog/

