Le canal de l’Ourcq ne sera pas en reste en 2022, c’est à son tour de fêter ses 200 ans.

En 2021, le canal Saint-Denis a fêté les 200 ans de sa mise en service. Pour cette année 2022, c’est au tour du canal de l’Ourcq. La mise en service du canal de l’Ourcq, entre Paris et Mareuil-sur-Ourcq, date de fin 1822, soit vingt ans après la promulgation du décret du 19 mai 1802, sous l’impulsion de Napoléon Bonaparte, stipulant qu’« il sera ouvert un canal de dérivation de la rivière d’Ourcq » et que celle-ci « sera amenée à un bassin près de la Villette ». Un texte marquant l’acte de naissance des canaux de Paris, qui seront inaugurés successivement en 1821 (Saint-Denis), 1822 (Ourcq) et 1825 (Saint-Martin).

Les canaux ont été créés au 19ème siècle afin d’assurer l’alimentation en eau potable de la capitale. Ils servent aujourd’hui encore d’amener l’eau, mais non potable, utilisée notamment pour l’arrosage et le nettoiement. Ils permettent d’offrir, grâce au fret fluvial, une alternative au transport routier. Ils sont aujourd’hui des lieux de loisirs avec des berges très animées et des croisières organisées notamment dans le cadre de L’Eté du Canal.

Au programme du Bicentenaire du canal de l’Ourcq, des croisières, des balades à pied, des balades à vélo, des visites de l’usine élévatoire de Trilbardou, des expositions, des balades en kayak…

Balades à pied sur le canal de l’Ourcq :

17 juin 2022 : Rando Histoire et transformations du canal de l’Ourcq entre le métro Ourcq et le square Villemin

21 juin 2022 : Le canal de l’Ourcq autour du Parc de la Pouderie

28 juin 2022 : De la petite ceinture au canal de l’Ourcq, rando pour les 200 ans du canal

Avant le travail, la plage… balade à Pantin : 10 juillet, Mercredi 27 juillet, Dimanche 28 août

Voyage métropolitain spécial Bicentenaire, le 23 juillet

Visite de l’usine de Trilbardou :

200 ans du canal de l’Ourcq : l’usine élévatoire de Trilbardou qui apporte l’eau dans Paris

Balades à vélo

200 ans du canal : balade à vélo entre le Parc de la Villette et le Parc de la Poudrerie, par François Cellier

Le Parc de la Poudrerie à vélo – et au milieu coule un canal, par le Département de la Seine-Saint-Denis

Croisières sur le canal de l’Ourcq :

Croisière 200 ans du canal de l’Ourcq commentée par François Cellier

Croisière Histoire et transformations des berges, commentée par Patrick Bezzolato

Croisière Am’Ourcq : 200 ans d’histoires racontées par un passionné, Jean-Jacques Brilland

Croisière sur l’histoire du canal de l’Ourcq et visite de la Prairie du canal, par François Cellier

Croisière Street-art le long du canal de l’Ourcq, guidée par les médiateurs du Mur93

Exposition

« Notre canal a 200 ans », une exposition de cartes postales anciennes sur les berges du canal de l’Ourcq, à Noisy-le-Sec, Bondy et Bobigny, le long du canal de l ‘Ourcq, dans le cadre de L’Eté du Canal.

