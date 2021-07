Bischoffsheim Bischoffsheim Bas-Rhin, Bischoffsheim Bicentenaire du Bischenberg Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bicentenaire du Bischenberg Bischoffsheim, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Bischoffsheim. Bicentenaire du Bischenberg 2021-07-17 – 2021-07-17

Célébration des 200 ans de l'installation des Rédemptoristes. Au programme samedi 17 juillet : – Accueil à partir de 17 h au couvent par le père Raoul (Supérieur de la communauté), le père Stanula (père provincial) et le père Pedro Lopez (conseiller général de la congrégation) pour une messe. – 20 h : Conférence (sur inscription) sur le thème : « Les Rédemptoristes de 1732 à 2021, de Naples aux confins du monde ». Le dimanche 18 juillet : – 10 h : messe présidée par le père Lopez – Midi : repas paëlla en extérieur (repas complet à 15 €, sur réservation avant le 12 juillet). – 15h30 : conférence « La spécificité rédemptoriste : leur spiritualité, leur mission, leur charisme, leur action ». La journée se conclura par un moment convivial agrémenté de tartes flambées à partir de 18 h 30.

