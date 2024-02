Bicentenaire des relations diplomatiques France Brésil en 2025 Avenue des portes Cartier Saint-Malo, mercredi 7 février 2024.

La France et le Brésil organiseront en 2025 une Saison France-Brésil. Mercredi 7 février, 10h00 1

Cette proposition s’inscrit dans un contexte de relance de la relation bilatérale, favorable au développement et à la reprise des coopérations dans le contexte de la Cop30 au Brésil dans un calendrier correspondant aux 10 ans de l’accord de Paris.

La Saison France-Brésil coïncide avec la célébration des 200 ans des relations diplomatiques entre les deux pays (26 octobre 1825).

La Saison portera sur les questions de climat et de transition écologique, de démocratie et de mondialisation, mais également de diversité des sociétés et de dialogue avec l’Afrique.

En préparation de la Saison, des partenaires brésiliens et français (autorités, institutionnels, opérateurs, programmateurs, producteurs, etc) travaillent déjà ensemble.

Un projet de voyage culturel est en préparation entre Cancale et São Luís au Brésil inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, ville fondée par La Ravardière, explorateur parti de Cancale.

Une délégation est actuellement en cours de constitution, avec plusieurs élus et responsables associatifs de la côte d’Émeraude qui prévoient un déplacement du 28 mars au 4 avril 2024.

Le professeur Antonio Noberto a récemment pris un rendez-vous avec le Secrétaire d’Etat à la Culture avec l’objectif d’impliquer l’État brésilien aux côtés de la Ville de São Luís dans cet accueil. De même, une partie du voyage est prévue dans le Para afin de discuter avec des représentants des mairies de Braganca et Cameta (région amazonienne) et envisager les modalités d’un travail partenarial.

Une conférence à caractère historique s’était tenue le 6 mai 2023 à l’Espace Bouvet (salle Robert Surcouf) à Saint-Malo, dans le cadre des festivités de la Maison de la Francophonie de Bretagne.

Moins connu que l’explorateur malouin Jacques Cartier ayant entrepris la découverte du Canada, Daniel de La Touche, seigneur de La Ravardière, est parti en 1604 de Cancale en direction du Brésil pour atteindre les rives fondatrices de São Luís, aujourd’hui capitale de l’Etat fédéré du Maranhão, trait d’union entre l’océan et le bassin amazonien.

