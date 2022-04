Bicentenaire de Marie Talabot : Concert d’orgues à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac Catégories d’évènement: Aveyron

Bicentenaire de Marie Talabot : Concert d'orgues à St Geniez d'Olt Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac, 15 mai 2022, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

2022-05-15 – 2022-05-15

Aveyron Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Organisé par l’association Orgues et Musique.

Organiste : Jacques Pichard

Extraits de Mendelsohn et Bach

+ d’infos à venir A l’occasion du Bicentenaire de Marie Talabot, rendez-vous à l’Eglise paroissiale le dimanche 15 mai pour un concert d’orgue. Organisé par l’association Orgues et Musique.

+ d’infos à venir Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

