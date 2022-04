Bicentenaire de l’église Saint-Barthélemy Wingen Wingen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Afin de célébrer le bicentenaire (1822-2022) de l'église simultanée Saint-Barthélemy de nombreuses animations sont organisées. Le jeudi après-midi, participez à une randonnée guidée de 2h ainsi qu'à un concert en soirée. Le vendredi, prenez part à une conférence donnée par M. Birmele (professeur) et M. Deneken (théologien). Le samedi se tiendra un culte insolite et dimanche, une exposition photos. Restauration sur les quatre jours. Programme en téléchargement ci-contre.

