Bicentenaire de la naissance du Frère Maurice MAIGNEN Maison Maurice Maignen Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bicentenaire de la naissance du Frère Maurice MAIGNEN Maison Maurice Maignen, 3 mars 2022, Paris. Bicentenaire de la naissance du Frère Maurice MAIGNEN

Maison Maurice Maignen, le jeudi 3 mars à 19:00

La célébration sera suivie d’une collation et d’une conférence. Vous êtes tous invités ! Pas de messe à la paroisse à 19h mais à la chapelle Notre Dame de Grâce Maison Maurice Maignen 4 rue Fondary, 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T19:00:00 2022-03-03T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison Maurice Maignen Adresse 4 rue Fondary, 75015 Paris Ville Paris lieuville Maison Maurice Maignen Paris Departement Paris

Maison Maurice Maignen Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Bicentenaire de la naissance du Frère Maurice MAIGNEN Maison Maurice Maignen 2022-03-03 was last modified: by Bicentenaire de la naissance du Frère Maurice MAIGNEN Maison Maurice Maignen Maison Maurice Maignen 3 mars 2022 Maison Maurice Maignen Paris Paris

Paris Paris