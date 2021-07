Bicentenaire de la naissance de Flaubert – EXPOSITION Fécamp, 3 août 2021, Fécamp.

Fécamp Seine-Maritime

Son attachement à la région normande, le fait qu’il y soit né et y ait vécu, la richesse de son patrimoine littéraire, poussent naturellement la bibliothèque municipale de Fécamp à proposer des évènements pour commémorer cet anniversaire.

̂ ̀ ̀ – ̀ : exposition du poème d’Alfred Le Poittevin La chasse du comte Ulrich, document autographe de Flaubert, et exposition « Flaubert : paysages et jardins » (empruntée à la Médiathèque départementale de Seine-Maritime)

