Bicentenaire de la Foire de Jarvarzay – École de musique, Le Clown à Crête, Concerts Rock Chef-Boutonne, 26 juin 2021-26 juin 2021, Chef-Boutonne.

Bicentenaire de la Foire de Jarvarzay – École de musique, Le Clown à Crête, Concerts Rock 2021-06-26 10:30:00 – 2021-06-26

Chef-Boutonne Deux-Sèvres Chef-Boutonne

Samedi 26 juin :

Représentation de l’École de musique du Pays Mellois, 2 groupes de musiciens de 12 à 80 ans se relaieront pour assurer une ambiance Jazzy et latino. Place Cail à 10h30. Gratuit.

À partir de 7h, les traditionnelles Foire aux Pirons et Foire commerciale (toute la journée). Crieur de foire « Le Clown à Crête », orgue de barbarie, présentation de Baudets du Poitou par l’Asinerie du Poitou… seront présents pour agrémenter votre déambulation. Dans l’avenue de l’Hôtel de ville et sur le parvis de l’église Saint Chartier. À partir de 18h, double concerts de Rock en soirée (à partir de 18h) avec le groupe GéRald et le Groupe Yarol Poupaud (ancien guitariste de Johnny Halliday) Dans le pré de la foire.

Renseignement : Mairie au 05 49 29 80 04, mail : accueil@chef-boutonne.fr

Samedi 26 juin :

Représentation de l’École de musique du Pays Mellois à 10h30 place Cail, à partir de 7h, les traditionnelles Foire aux Pirons et Foire commerciale (toute la journée). Crieur de foire « Le Clown à Crête » à 18h double concerts de Rock avec GéRald et Yarol Poupaud.

Samedi 26 juin :

Représentation de l’École de musique du Pays Mellois à 10h30 place Cail, à partir de 7h, les traditionnelles Foire aux Pirons et Foire commerciale (toute la journée). Crieur de foire « Le Clown à Crête » à 18h double concerts de Rock avec GéRald et Yarol Poupaud.

Samedi 26 juin :

Représentation de l’École de musique du Pays Mellois, 2 groupes de musiciens de 12 à 80 ans se relaieront pour assurer une ambiance Jazzy et latino. Place Cail à 10h30. Gratuit.

À partir de 7h, les traditionnelles Foire aux Pirons et Foire commerciale (toute la journée). Crieur de foire « Le Clown à Crête », orgue de barbarie, présentation de Baudets du Poitou par l’Asinerie du Poitou… seront présents pour agrémenter votre déambulation. Dans l’avenue de l’Hôtel de ville et sur le parvis de l’église Saint Chartier. À partir de 18h, double concerts de Rock en soirée (à partir de 18h) avec le groupe GéRald et le Groupe Yarol Poupaud (ancien guitariste de Johnny Halliday) Dans le pré de la foire.

Renseignement : Mairie au 05 49 29 80 04, mail : accueil@chef-boutonne.fr

pixabay