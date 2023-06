Visite Visible/Invisible à Bibracte bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, 2 septembre 2023, Saint-Léger-sous-Beuvray.

Journée de découverte du site historique Bibracte labellisé Grand site de France dans le cadre du programme Visible/Invisible, avec un groupe mixte voyants/non-voyants.

Labellisé Grand Site de France en 2007 (label décerné depuis 2003 par le ministère de la Transition écologique et solidaire à des organismes publics chargés de la conservation et de la mise en valeur des sites naturels bénéficiant d’une grande notoriété et vivant une très forte fréquentation), Bibracte est un site hautement historique, sur l’un des points culminants du Morvan, au cœur d’une forêt de 1000 hectares, se niche une ville qui a accueilli entre 5 et 10 000 habitants, à la période de la conquête de la Gaule par les Romains.

Capitale du puissant peuple des Eduens, elle fut un centre artisanal, commercial et politique de premier ordre aux IIe et Ier siècles avant notre ère. Aujourd’hui, il est possible de cheminer à travers les arases des murs antiques, habitations ou bâtiments publics, de passer près des vestiges d’un couvent de la fin du moyen-âge et de découvrir une fontaine d’époque.

Préserver et entretenir la forêt majestueuse du mont Beuvray et les paysages qui en font la beauté, confrontés chaque année avec plus de vigueur aux évolutions imposées par le changement climatique, étudier et mettre en valeur un patrimoine archéologique deux fois millénaire et emblématique d’une page décisive de l’histoire européenne, accueillir un public nombreux et varié en quête d’expérience culturelle ou du plaisir simple d’une escapade en pleine nature, participer à la vie d’un territoire confronté aux problématiques économiques et sociales de la ruralité du XXIe siècle, tels sont les défis qui se posent au quotidien à l’établissement public en charge de la gestion de Bibracte.

Le déjeuner sera pris sur place dans le restaurant Le Chaudron, restaurant à thème du site. Le menu est composé à partir de ce que les fouilles archéologiques ont laissé comprendre de l’alimentation des gaulois de l’époque : céréales, fruits, légumes secs et viandes de volailles ou d’animaux d’élevage sont au menu, le tout servi dans une vaisselle copiée sur la vaisselle celtique retrouvée dans le site archéologique.

Nombre de places limitées, merci de réserver !

2 septembre 2023 de 9h15 à 19h45 avec un aller retour Besançon (parking de la Rodia) – Bibracte (Grand site de France et musée archéologique)

Programme détaillé :

9h00 rendez-vous parking de la Rodia

9h15 Départ

11h15 Arrivée à Bibtracte

11h30 Visite commentée du paysage labellisé Grand site de France

13h45 Déjeuner au restaurant

15h30 Visite commentée du musée archéologique

17h00 Fin de la visite

17h15 Départ retour vers Besançon

19h45 Retour à Besançon

bibracte 2 route Jacques-Gabriel Bulliot, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T09:00:00+02:00 – 2023-09-02T20:00:00+02:00

Gaule gaulois