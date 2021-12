Bibracte à tire d’ailes Saint-Léger-sous-Beuvray, 12 juillet 2022, Saint-Léger-sous-Beuvray.

Bibracte à tire d’ailes Saint-Léger-sous-Beuvray

2022-07-12 – 2022-07-14

Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire Saint-Léger-sous-Beuvray

Le Mont Beuvray accueille les rapaces de l’Echappée Morvan d’Ailes pour des démonstrations de vol en pleine nature !

Maud et Julien, vivent aux côtés des faucons, des chouettes, des buses, des grands-ducs. Ils les élèvent, les aiment et connaissent tout de leurs modes de vie. Ces démonstrations en vol vous proposent de vous faire découvrir ces animaux sauvages, de les approcher et de vivre avec eux un moment rare. Profitant d’un point vue exceptionnel depuis le sommet du Beuvray, et d’une aire de vol unique pour les oiseaux, les fauconniers vous raconteront l’histoire de chaque buse, faucon, chouette, hibou ou aigle, ainsi que leurs conditions de vie.

Une animation pour toute la famille en partenariat avec Faucon Brionnais.

Pensez à venir 30 minutes avant pour prendre votre billet au musée, puis atteindre le sommet.

info@bibracte.fr +33 3 85 86 52 40 https://www.bibracte.fr/

