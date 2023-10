CELELE BIBOU Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

Bretonne de cœur, Célélé s’est installée à Rennes il y a deux ans et a vite été intégrée au paysage musical et culturel de la région en étant notamment DJ résidente et bénévole active à 35 Volts – Quincé. Originaire de Lyon, où elle a démarré son éducation musicale à l’Opéra de Lyon à 8 ans, elle s’est lancée dans le mix en 2019 avec ses deux compères du Limbololo Soundystem offrant des sets aux sonorités décomplexées en passant du reggaeton, du baile funk, de l’afrobeats…

Aujourd’hui, Célélé a emmagasiné un stock éclectique de musiques effrénées et se démarque par ses sélections élargies oscillant entre breakbeats, bass music, hard drums, jersey club, osant parfois poser des tracks acid au recoin de sons plus cosmiques… Après Nuits Sonores, Le Sucre, Mythos, Festival Maintenant, et les Transmusicales, elle est nouvelle recrue dans le roster d’Astropolis Booking !

Global Club Music, un terme fourre tout dans lequel Célélé se retrouve parfaitement. Ses sets débordant d’énergie solaires sont variés mais toujours très rythmés pour un seul objectif, vous faire danser !

BIBOU 4 quai Hoche, 44200 Nantes

Bar, restaurant, lieu de rencontre ouvert sur son quartier

Vivre, boire & manger

