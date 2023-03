Crèche Bibou le Hibou Bibou le Hibou Bussy-Saint-Georges Catégories d’Évènement: Bussy-Saint-Georges

Crèche Bibou le Hibou Bibou le Hibou, 20 mars 2023, Bussy-Saint-Georges. Crèche Bibou le Hibou 20 mars – 14 avril Bibou le Hibou – Atelier arts plastiques

– Création d’une salle immersive

– Lecture de livres Pop

– Exposition des arts comme dans un musée

– Participation à l’oeuvre collaborative : décoration de boites à chaussures avec couvercle POP qui permet de découvrir les « trésors » collés à l’intérieur… Bibou le Hibou 3, rue Aristide-Maillol 77600 Bussy Saint Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T17:00:00+01:00

2023-04-14T09:00:00+02:00 – 2023-04-14T17:00:00+02:00

