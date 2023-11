Découverte des femmes du ciel Biblioyhèque Boussac, 7 novembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Lecture scientifique et astronomique / utilisation des télescopes et observation de la voûte céleste.

2023-11-07 fin : 2023-11-07 20:00:00. .

Biblioyhèque

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Scientific and astronomical reading / use of telescopes and observation of the celestial vault

Lectura científica y astronómica / uso de telescopios y observación de la bóveda celeste

Wissenschaftliches und astronomisches Lesen / Benutzung von Teleskopen und Beobachtung des Sternenhimmels

Mise à jour le 2023-10-30 par Creuse Confluence Tourisme