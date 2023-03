Bibliotricothé, 17 mars 2023, Saint-Quay-Portrieux . Bibliotricothé 19 rue Jeanne d’Arc Saint-Quay-Portrieux Côtes dArmor

2023-03-17 – 2023-03-17 Saint-Quay-Portrieux

Côtes dArmor Les bénévoles de la Bibliothèque proposent de partager un bon moment pour parler des livres, en tricotant si on en a envie, en savourant un thé, un café… rendez-vous deux fois par mois le vendredi de 15h à 17h.

Gratuit et ouvert à toutes et tous sans nécessité d’être inscrit à la bibliothèque. saint-quayportrieux@mediathequesdelabaie.fr +33 2 96 65 82 39 Saint-Quay-Portrieux

