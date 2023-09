Bibliothèques, portes et ponts à la fois ? une rencontre des presses de l’Enssib au CDML Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 30 novembre 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Venez à la rencontre de Denis Merklen, et Florence Schreiber autour du titre: « Bibliothèques, portes et ponts à la fois » et participez aux regards croisés qui nous interpellent sur les enjeux actuels et brûlants de la lecture publique.

Le CDML vous invite à la présentation du livre : Bibliothèques, portes et ponts à la fois ?

Autour d’une proposition de Denis Merklen avec Florence Schreiber. Une rencontre modérée par Muriel Amar.

Ce livre est né « d’une rencontre et d’un cheminement,

d’un cheminement renouvelé par les rencontres » entre le sociologue spécialiste

des quartiers populaires Denis Merklen et les bibliothécaires français.

Dix ans

après Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? Denis Merklen retrouve les

congréssistes de l’ABF, en juin 2022, pour une conférence inaugurale intitulée

« Indispensables bibliothèques, distance et proximité ».

À cette occasion il observe la bibliothèque par ce

qu’elle relie et ce qu’elle sépare, et la redéfinit comme une « force de

transformation sociale ».

La collection La Numérique, dédiée à l’éditorialisation

de textes déjà mis en ligne, prolonge ici cette réflexion en invitant une

dizaine de bibliothécaires à se saisir de la conférence pour, en rebond, et

depuis leur expérience professionnelle, donner à lire leur parcours de lecture,

témoignage et bifurcation. Elles et ils discutent, prolongent la version écrite

de cette conférence et y articulent, sous des formes variées, leurs centres

d’intérêt (institutions, publics, métiers).

De son côté, Denis Merklen revient sur son texte, dans

l’après-coup du congrès, en quatre courts textes inédits pour préciser sa

position de sociologue, insister sur les enjeux politiques et les

conflictualités contemporaines des bibliothèques en leurs territoires.

Des regards croisés qui nous interpellent sur les

enjeux actuels et brûlants de la lecture publique

