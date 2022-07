Bibliothèques nomades : Brico… Collages d’été ! Chauffailles Chauffailles Catégories d’évènement: Chauffailles

Saône-et-Loire

Bibliothèques nomades : Brico… Collages d’été ! Chauffailles, 28 juillet 2022, Chauffailles. Bibliothèques nomades : Brico… Collages d’été !

18 rue du Châtillon Camping Les Feuilles Chauffailles Saône-et-Loire Camping Les Feuilles 18 rue du Châtillon

2022-07-28 – 2022-07-28

Camping Les Feuilles 18 rue du Châtillon

Chauffailles

Saône-et-Loire Chauffailles EUR Le réseau des bibliothèques Brionnais Sud Bourgogne vous convie à des animations itinérantes en plein air : les bibliothèques nomades ! Plusieurs animations vous sont proposées gratuitement : des jeux d’eau, des ateliers créatifs, une chasse au trésor etc. Venez partager des moments rigolos ! +33 3 85 26 58 93 https://www.bibliotheques-en-brionnais.net/accueil Le réseau des bibliothèques Brionnais Sud Bourgogne vous convie à des animations itinérantes en plein air : les bibliothèques nomades ! Plusieurs animations vous sont proposées gratuitement : des jeux d’eau, des ateliers créatifs, une chasse au trésor etc. Venez partager des moments rigolos ! Camping Les Feuilles 18 rue du Châtillon Chauffailles

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Chauffailles, Saône-et-Loire Autres Lieu Chauffailles Adresse Chauffailles Saône-et-Loire Camping Les Feuilles 18 rue du Châtillon Ville Chauffailles lieuville Camping Les Feuilles 18 rue du Châtillon Chauffailles Departement Saône-et-Loire

Chauffailles Chauffailles Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauffailles/

Bibliothèques nomades : Brico… Collages d’été ! Chauffailles 2022-07-28 was last modified: by Bibliothèques nomades : Brico… Collages d’été ! Chauffailles Chauffailles 28 juillet 2022 18 rue du Châtillon Camping Les Feuilles Chauffailles Saône-et-Loire

Chauffailles Saône-et-Loire