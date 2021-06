Paris Square Léon-Serpollet / square Kriegel-Valrimont Paris Bibliothèques Hors les murs Square Léon-Serpollet / square Kriegel-Valrimont Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bibliothèques Hors les murs Square Léon-Serpollet / square Kriegel-Valrimont, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 juillet au 31 août 2021 :

jeudi de 10h à 12h

et mercredi de 16h à 18h

gratuit

Cet été, les bibliothèques parisiennes se mettent au vert ! Tous les mercredis de 16h à 18h et les jeudis de 10h à 12h les bibliothécaires de Robert Sabatier mettent à disposition des jeunes lecteurs des albums, des contes, des histoires… à lire, partager ou à feuilleter sans modération à l’ombre d’un arbre ! Retrouvez nous – Le mercredi de 16h à 18h dans le kiosque du square Kriegel-Valrimont ( 1 square de Clignancourt, 75018 Paris). – Le jeudi de 10h à 12h dans le square Léon Serpollet (25 rue des Cloÿs, 75018 Paris) Événements -> Autre événement Square Léon-Serpollet / square Kriegel-Valrimont 25, rue des Cloÿs / 1 Square de Clignancourt Paris 75018

12 : Jules Joffrin (131m) 4 : Simplon (246m) 31, 60

Contact :Bibliothèque Robert Sabatier 01 53 41 35 60 bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr Événements -> Autre événement Bibliothèques;Plein air

Date complète :

