gratuit

Les bibliothèques hors les murs à Paris plages : c’est reparti ! Retrouvez-nous pour un agréable moment de lecture, en bordure de Seine et les pieds dans l’herbe. Les bibliothèques Forney, l’Heure Joyeuse, Arthur Rimbaud, François Villon et la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris sortiront pour vous des livres et des magazines pour les petits comme pour les grands ! N’oubliez pas chapeaux, crème solaire et lunettes de soleil, on vous apporte lectures et transats.

Nous serons sur Paris plages-Rives de Seine, au niveau du pont Louis-Philippe (M 7 Pont Marie ou M1 Hôtel de Ville).

Dates en juillet : 13, 15,20, 22, 27, 29 Dates en août : 3, 10, 17, 19

Jardin Federico García Lorca Port de l'Hôtel-de-Ville Paris 75004

1, 11 : Hôtel de Ville (249m) 7 : Pont Marie (364m)

Contact :Bibliothèque Arthur Rimbaud 01 44 54 76 70 bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

