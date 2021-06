Paris Square René-Le Gall Paris Bibliothèques hors les murs : lectures au jardin Square René-Le Gall Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bibliothèques hors les murs : lectures au jardin Square René-Le Gall, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 au 30 juillet 2021 :

vendredi de 10h30 à 12h

gratuit

Sur les pelouses ensoleillées ou à l’ombre des grands arbres, venez lire et écouter des histoires. Des albums, des BD, des documentaires, des revues… il y en aura pour tous les âges et tous les goûts ! Tous les vendredis du mois de juillet de 10h30 à 12h si le temps le permet Séances organisées par les bibliothèques Glacière-Marina Tsvetaïeva et Italie Animations -> Lecture / Rencontre Square René-Le Gall 28, rue de Croulebarbe Paris 75013

5, 6, 7 : Place d’Italie 6 : Corvisart 7 : Les Gobelins

Contact :Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 01 45 89 55 47 Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèques;En famille;Enfants

