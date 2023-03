Bibliothèques hors les murs Jardin de Reuilly – Paul-Pernin Paris Catégories d’Évènement: île de France

Bibliothèques hors les murs Jardin de Reuilly – Paul-Pernin

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 24 août 2023

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 17 août 2023

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 10 août 2023

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 03 août 2023

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 27 juillet 2023

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 20 juillet 2023

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 13 juillet 2023

de 10h30 à 12h00

. gratuit

Durant l’été, venez en famille lire et vous faire lire des livres par les bibliothécaires au Jardin de Reuilly proche de la médiathèque Hélène Berr Rendez-vous au Jardin de Reuilly-Paul Pernin

15, rue Albinoni

75012 De 10 h 30 à 12 h, les jeudis

– 13 juillet

– 20 juillet

– 27 juillet – 3 août

– 10 août

– 17 août

– 24 août

– 31 août Parents et enfants jusqu’à 8 ans

Accès libre Jardin de Reuilly – Paul-Pernin 15, rue Albinoni 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

