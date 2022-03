Bibliothèques hors les murs (Glacière – Marina Tsvetaïeva et Italie) : lectures au Jardin ! Square René Le Gall Paris Catégories d’évènement: île de France

Bibliothèques hors les murs (Glacière – Marina Tsvetaïeva et Italie) : lectures au Jardin ! Square René Le Gall, 1 juillet 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 01 juillet 2022 au vendredi 29 juillet 2022 :

Sur les pelouses ensoleillées ou à l’ombre des grands arbres, venez lire et écouter des histoires. Des albums, des BD, des documentaires, des revues, des livres-jeux… il y en aura pour tous les âges et tous les goûts ! Nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis matins du mois de juillet de 10h30 à 12h au Square René le Gall juste à côté de l’aire de jeux pour partager un moment de lecture. Séances organisées par les bibliothèques Glacière – Marina Tsvetaïeva (01 45 89 55 47) et Italie (01 56 61 34 30). Les séances seront annulées en cas de pluie. Square René Le Gall 28, rue de Croulebarbe Paris 75013 Contact : 01 45 89 55 47 Enfants;Littérature

