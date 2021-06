Paris Square Monseigneur Maillet Paris Bibliothèques hors les murs (BHLM) Square Monseigneur Maillet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bibliothèques hors les murs (BHLM) Square Monseigneur Maillet, 23 juin 2021-23 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 23 juin au 25 août 2021 :

mercredi de 10h30 à 12h

gratuit

Lectures au square Monseigneur Maillet (Place des Fêtes 75019 Paris) Lectures animées par l’association L.I.R.E. et les bibliothécaires des bibliothèques Fessart (6 rue Fessart 75019 Paris) et Place des Fêtes (18 rue Janssen 75019 Paris). Animations -> Lecture / Rencontre Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes Paris 75019

7bis, 11 : Place des Fêtes (102m) 11 : Télégraphe (348m)

Contact :Bibliothèques Fessart et Place des Fêtes https://bibliotheques.paris.fr/ Animations -> Lecture / Rencontre Ados;Bibliothèques;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-06-23T10:30:00+02:00_2021-06-23T12:00:00+02:00;2021-06-30T10:30:00+02:00_2021-06-30T12:00:00+02:00;2021-07-07T10:30:00+02:00_2021-07-07T12:00:00+02:00;2021-07-14T10:30:00+02:00_2021-07-14T12:00:00+02:00;2021-07-21T10:30:00+02:00_2021-07-21T12:00:00+02:00;2021-07-28T10:30:00+02:00_2021-07-28T12:00:00+02:00;2021-08-04T10:30:00+02:00_2021-08-04T12:00:00+02:00;2021-08-11T10:30:00+02:00_2021-08-11T12:00:00+02:00;2021-08-18T10:30:00+02:00_2021-08-18T12:00:00+02:00;2021-08-25T10:30:00+02:00_2021-08-25T12:00:00+02:00

Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Square Monseigneur Maillet Adresse Place des Fêtes Ville Paris lieuville Square Monseigneur Maillet Paris