Bibliothèques hors les murs aux jardins d’immeubles de la Porte de Vincennes Jardins d’immeubles de la Porte-de-Vincennes (partie Sud) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Bibliothèques hors les murs aux jardins d’immeubles de la Porte de Vincennes Jardins d’immeubles de la Porte-de-Vincennes (partie Sud), 8 juillet 2023, Paris. Le samedi 26 août 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 19 août 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 12 août 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 05 août 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 29 juillet 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 08 juillet 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 22 juillet 2023

de 10h30 à 12h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous aux jardins d’immeubles de la Porte de Vincennes (partie sud) pour des lectures et des jeux avec l’équipe de la bibliothèque Assia Djebar. Dans le cadre des bibliothèques hors les murs, venez retrouver les bibliothécaires aux jardins d’immeubles de la Porte de Vincennes, les samedis de 10h30 à 12h : 08 juillet

22 juillet

29 juillet

05 août

12 août

19 août

26 août Jardins d’immeubles de la Porte-de-Vincennes (partie Sud) Rue Louis-Delaporte 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-assia-djebar-19114 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis/ https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis/ https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

BHLM Bibliothèques hors les murs

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jardins d'immeubles de la Porte-de-Vincennes (partie Sud) Adresse Rue Louis-Delaporte Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Jardins d'immeubles de la Porte-de-Vincennes (partie Sud) Paris

Jardins d'immeubles de la Porte-de-Vincennes (partie Sud) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Bibliothèques hors les murs aux jardins d’immeubles de la Porte de Vincennes Jardins d’immeubles de la Porte-de-Vincennes (partie Sud) 2023-07-08 was last modified: by Bibliothèques hors les murs aux jardins d’immeubles de la Porte de Vincennes Jardins d’immeubles de la Porte-de-Vincennes (partie Sud) Jardins d'immeubles de la Porte-de-Vincennes (partie Sud) 8 juillet 2023 Jardins d'immeubles de la Porte-de-Vincennes (partie Sud) Paris Paris

Paris Paris