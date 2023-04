Bibliothèques hors-les-murs à Place des fêtes Square Monseigneur Maillet Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Bibliothèques hors-les-murs à Place des fêtes Square Monseigneur Maillet, 1 juillet 2023, Paris. Du samedi 01 juillet 2023 au jeudi 31 août 2023 :

.Tout public. gratuit

Une natte, des livres, des jeux de société,… en juillet et en août les bibliothécaires sortent des murs et viennent passer un temps en extérieur avec vous. En juillet et en août, les équipes de la bibliothèque Fessart et de la future médiathèque James Baldwin vous proposent un temps de lecture et autres activités. Tous les mercredi matin, 10h30-12h/Square Monseigneur Maillet (Place des Fêtes) L’équipe de la future médiathèque James Baldwin sera également présente sur des événements quartier tout au long de l’été. Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes 75019 Paris Contact :

Bibliothèque Place des fêtes Lecture en cours

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square Monseigneur Maillet Adresse Place des Fêtes Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Square Monseigneur Maillet Paris

Square Monseigneur Maillet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Bibliothèques hors-les-murs à Place des fêtes Square Monseigneur Maillet 2023-07-01 was last modified: by Bibliothèques hors-les-murs à Place des fêtes Square Monseigneur Maillet Square Monseigneur Maillet 1 juillet 2023 Paris Square Monseigneur Maillet Paris

Paris Paris