Paris Bibliothèques hors les murs 2023 / Bibliothèque Hergé Bassin de la Villette Paris, 8 juillet 2023, Paris. Du samedi 08 juillet 2023 au jeudi 31 août 2023 :

.Tout public. gratuit

C’est l’été ! Retrouvez-nous dans le quartier et à Paris Plage pour des lectures en plein air :) Du 11 juillet au 31 août, nous serons au jardin d’Eole, à côté des espaces de jeux : – le mardi de 10h à 12h – le jeudi de 16h à 18h Du 8 juillet au 24 août, nous serons à Paris Plage Bassin de la Villette, accompagné-es de nos collègues des bibliothèques du 19ème ! Annulé en cas d’intempéries ou décalé au matin le jeudi en cas de fortes chaleurs. N’hésitez pas à nous appeler le jour même ! Bassin de la Villette Quai de Seine 75019 Paris Contact : +33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr

