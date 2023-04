Bibliothèques hors les murs 2023 – bibliothèque Crimée Square Petit Paris Catégories d’Évènement: île de France

Bibliothèques hors les murs 2023 – bibliothèque Crimée Square Petit, 12 juillet 2023, Paris. Du mercredi 12 juillet 2023 au mercredi 30 août 2023 :

mercredi

de 10h00 à 11h00

.Tout public. gratuit

L’équipe de la bibliothèque Crimée et les lectrices et lecteurs de l’association L.I.R.E. vous accueillent pour des lectures en plein air. Tout savoir sur les bibliothèques hors les murs Square Petit 25-31 rue Petit 75019 Paris Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/

