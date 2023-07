Bibliothèques hors les murs 2023 – André Malraux Jardin du Père Armand David Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Bibliothèques hors les murs 2023 – André Malraux Jardin du Père Armand David Paris, 20 juillet 2023, Paris. Du jeudi 20 juillet 2023 au jeudi 24 août 2023 :

jeudi

de 10h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Cet été, la bibliothèque André Malraux sort de ses murs pour vous accueillir au vert ! Venez nous retrouver les jeudis matin au Jardin du Père Armand David, écrin de verdure caché derrière la porte cochère du 90, rue du Cherche-Midi, Paris 6e. Retrouvez-nous

à l’ombre les : –

Jeudis 20 et 27 juillet, 10h-12h –

Jeudis 3, 10, 17 et 24 août, 10h-12h Nous

proposerons une sélection d’ouvrages pour tous les âges, mais aussi des magazines, des jeux

de société et des lectures d'histoires alors venez nombreux ! Jardin du Père Armand David 90, rue du Cherche-Midi 75006 Paris

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Jardin du Père Armand David 90, rue du Cherche-Midi Paris

